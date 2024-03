O que acontece no seu corpo quando você usa anabolizantes

Homens com hipogonadismo devem ter sua testosterona avaliada, e ainda será necessário investigar níveis de gordura no sangue, função hepática, níveis de hemoglobina e hematócrito, antígeno prostático e exames de próstata para homens com mais de 40 anos.

Os exames podem ser repetir, a critério médico, a cada trimestre ou semestre, e então a cada ano para que se possa prevenir eventos cardíacos.

Entre as mulheres, devem também ser observados sinais de hiperandrogenismo (características masculinas).

Fontes: Amouni Mourad, farmacêutica, coordenadora do curso de farmácia da Universidade Presbiteriana Mackenzie (SP) e assessora técnica do CRF-SP (Conselho Regional de Farmácia - São Paulo); Ana Flávia Torquato, endocrinologista do HUWC-UFC (Hospital Universitário Walter Cantídio, da Universidade Federal do Ceará), que integra a rede Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares); Ericson Pereira, profissional de educaçãofFísica, mestre em tecnologia em saúde e doutor em biociências, coordenador do curso de educação física da PUC-PR; Felipe Henning Gaia Duarte, presidente da SBEM-SP (Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia - Regional São Paulo); e Marcelo Polacow, presidente do CRF-SP. Revisão técnica: Ana Flávia Torquato.

Rerefências:

SBEM (Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia). Posicionamento da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia sobre o uso de Esteroides Anabolizantes e similares para fins estéticos ou para ganho de desempenho esportivo 2021/2023