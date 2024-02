O que acontece no seu corpo quando você espirra (ou segura o espirro)

Lave as mãos com água e sabão [na falta deste, use álcool] para garantir que não deixará vestígios do conteúdo de seu espirro.

Higienize as mãos, superfícies e objetos de uso frequente.

Mantenha os ambientes ventilados.

Evite o contato com pessoas que estejam doentes. Se é você quem está doente, considere proteger as pessoas próximas e sua comunidade mantendo-se distante, inclusive ausentando-se do trabalho ou do ambiente escolar.

Considere procurar ajuda médica quando os espirros forem muito frequentes, quando você não identifica uma causa para eles ou quando eles estejam atrapalhando a sua rotina ou a qualidade de vida.

Fontes: André Alencar Araripe Nunes, médico otorrinolaringologista, cirurgião de cabeça e pescoço, integrante do corpo clínico do HUWC (Hospital Universitário Walter Cantídio), que integra o CH-UFC (Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Ceará), integrante da rede Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares), 2º vice-presidente da ABORL-CCF (Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial); Fabrízio Ricci Romano, médico otorrinolaringologista e presidente da ABORL-CCF; Luiz Carlos Sava, médico otorrinolaringologista, cirurgião craniomaxilofacial e professor adjunto de otorrinolaringologia da PUC-PR. Revisão médica: Luiz Carlos Sava.