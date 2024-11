Reprodução/Arte UOL Você não precisa de Supercoffee para emagrecer Sari Fontana Os cafés turbinados prometem melhorar o desempenho na atividade física, otimizar o metabolismo, aprimorar o foco e a performance cognitiva. Há quem acredite que eles aceleram o emagrecimento. Com uma estratégia de marketing poderosa, esses produtos conquistaram um público fiel que vai além dos atletas e pessoas que seguem dietas low carb. Seus alegados benefícios, porém, geram controvérsias. Classificados como suplementos alimentares, eles são uma mistura de gordura com café, uma série de vitaminas, especiarias e aromas. Alguns dizem ter "superingredientes", contêm colágeno, extratos de chás e estimulantes como taurina e cafeína. Essas bebidas costumam ter pouco carboidrato, pois levam adoçantes em vez de açúcar, sendo a gordura o seu principal nutriente. Mas se você quer emagrecer, será que faz sentido consumir gorduras num café? Uma dose de Supercoffee contém 49 calorias. Um café* normal tem quase zero.

Publicidade

Getty Images/Arte UOL

A gordura, de fato, confere energia: 9 calorias por grama. Assim, a interpretação correta do conceito de energia nesse produto é como sinônimo de calorias, não necessariamente como de disposição e vitalidade. 49 kcal em uma dose é muito ou pouco? Para decidir se esse produto faz sentido para você é preciso considerar o seu objetivo.

Supercafés ajudam a emagrecer? São indicados na dieta low carb? De acordo com o médico José Carlos Souto, autor do livro Uma Dieta Além da Moda: "A ideia de acrescentar gordura ao café vem de um relato do autor leigo Dave Asprey. Ele alegava que os guias de escalada do Everest adicionavam manteiga de yak ao chá para enfrentar a jornada. Não foi exatamente um estudo científico. Pelo poder amplificador de esquisitices da internet, alguém começou a botar manteiga no café e isso virou uma febre, que culminou nas suas versões industrializadas — os supercafés. Na minha opinião como médico e consumidor, ele é inútil como emagrecedor e ruim como café. Se você realmente precisa de energia, a quantidade é insuficiente; se, todavia, você quer emagrecer, qualquer quantidade extra de energia é contraproducente. O café é uma das raras indulgências que podem ser consumidas sem culpa por quem precisa controlar o consumo calórico".

Os supercafés me parecem uma das poucas situações em que você consegue simultaneamente acrescentar calorias e piorar o sabor ao mesmo tempo José Carlos Souto médico e autor do livro Uma Dieta Além da Moda

Souto completa: "Os benefícios apontados para os demais ingredientes, tais como taurina, chá verde etc., são baseadas em estudos frágeis de mecanismos. Assim, essas alegações nos cafés turbinados podem ser consideradas o equivalente para adultos de "contém vitaminas" em um pacote de biscoitos recheados". Para uma pessoa que está dentro do seu peso saudável e gosta do sabor do Supercoffee ou de outros similares, seu consumo não deve impactar negativamente a dieta. Já para quem está tentando emagrecer, adicionar gorduras e calorias extras a uma bebida que originalmente não as contêm não ajudará nesse objetivo. Apesar das diversas alegações de marketing, os supercafés não têm propriedades mágicas e não aceleram o emagrecimento. A decisão de incluí-los ou não na sua rotina alimentar deve ser estratégica, dependendo do seu objetivo e preferência sensorial, mas também do orçamento, já que não é algo barato. Pessoalmente, prefiro um bom café puro. *Fontes: USDA FoodData Central Food Details

Publicidade

Eu sou Sari Fontana, química industrial de alimentos e faço avaliações didáticas para ajudar você a comer de forma mais consciente (me siga no Instagram). Como você já sabe, o Guia do Supermercado não é patrocinado por nenhuma marca. Por isso temos a liberdade de criticar, mas também de elogiar os produtos que merecem um lugar no nosso carrinho de compras. Nesta edição usamos o valor nutricional do Supercoffe e imagem de vários produtos apenas como exemplo ilustrativo, as opiniões também valem para produtos similares. Lembre-se sempre de conferir o rótulo dos alimentos que avaliamos, pois o fabricante pode alterar a receita a qualquer momento, adicionando ou substituindo ingredientes.