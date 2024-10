Encontrar um snack salgado com boa composição nutricional não é tarefa fácil. A maioria é composta por farinhas e gorduras. Acrescente açúcar se quiser um doce ou sal para os salgados, complete a receita com aromas e modele em diferentes formatos. Está pronta a fórmula básica dos lanches industrializados. As pessoas que leem os rótulos já perceberam isso e me pedem sugestões de snacks saudáveis pra levar na bolsa. Muitas delas estão procurando versões de biscoitos, barrinhas ou até iogurtes, mas pouca gente pensa em comer um pedaço de queijo pra saciar aquela fome fora de hora. Os snacks de queijo em formato palito são uma opção interessante, pois combinam conveniência com um bom perfil nutricional. Eles têm boa quantidade de proteínas e gorduras naturais que proporcionam saciedade. Para não extrapolar as calorias, os nutricionistas aconselham não exagerar no consumo de queijos, algo que fica mais fácil com esses palitos que vêm embalados em porções individuais. Nos Estados Unidos e na Europa é comum encontrarmos queijo que tolera algumas horas sem refrigeração no formato "on the go". Aqui no Brasil, esse tipo de produto ainda é novidade. Na pesquisa para esta edição identifiquei três opções de marcas de palitos de queijo embalados individualmente, todos eles com bons ingredientes: Tirolez, Atilatte e Levitare, sendo esse último o menos calórico.