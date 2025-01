O problema é que as pessoas estão usando tâmaras para adoçar porque têm a ilusão de que, por serem naturais, as frutas não agregam açúcar às receitas, algo que não é verdade.

Há quem pense que a fruta tem baixo impacto glicêmico e quem defenda o uso das tâmaras como adoçante, porque elas têm fibras, mas isso não passa de um autoengano. Sim, as tâmaras têm fibras, mas para que alguém consiga ingerir uma quantidade relevante delas por meio da fruta será necessário consumir também vários gramas de açúcar: 100g de tâmaras contêm 75g de carboidratos, dos quais 66g são açúcares e apenas 7g são fibras. Se o seu objetivo for consumir mais fibras, existem diversos vegetais fibrosos que não contêm açúcar, por exemplo: repolho, brócolis, couve-flor.

Muitas pessoas acreditam que substituir o açúcar por tâmaras nas receitas é uma troca saudável, pois a fruta é uma forma natural de adoçar as coisas. Mas você já parou para pensar por que a tâmara é doce? A resposta é mais simples do que parece: ela é doce porque é cheia de açúcar.