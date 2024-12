A farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico é o primeiro item da extensa lista de ingredientes dos produtos. A versão zero, de fato, não tem açúcar adicionado. Portanto, a denominação "zero açúcar" está tecnicamente correta. Porém, do ponto de vista do consumidor, podemos dizer que esse panetone é parecido com um pão branco tradicional, só que com gotas e recheio sabor chocolate adoçados com adoçante. A diferença é que o pão branco não promete ser mais saudável, já o panetone zero parece ser melhor por não ter açúcar. O consumidor não sabe, e muitas vezes a própria indústria não se dá conta de que para o corpo e para o pâncreas, tanto faz se a glicose vem do açúcar ou da farinha de trigo. Esse tipo de alimento sem açúcar, mas cheio de amido, ainda pode ter outro impacto negativo: como parece mais saudável, autoriza o consumidor a comer uma quantidade maior, extrapolando as calorias. Na prática, ele não oferece vantagens, é uma verdadeira armadilha. Se você é diabético, tenha em mente que o panetone zero vai impactar a glicemia assim como o normal. Se não é diabético, fica a seu critério pagar mais caro por algo que terá o mesmo efeito no seu organismo.