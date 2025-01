Reprodução/Arte UOL Melhor que Pringles! 3 snacks industrializados pra comer sem culpa Sari Fontana Encontrar um snack salgado com boa composição nutricional não é tarefa fácil. A maioria é composta por farinhas e gorduras. Acrescente sal, complete a receita com aromas e modele em diferentes formatos. Está pronta a fórmula básica dos salgadinhos industrializados. As pessoas que leem os rótulos já perceberam isso e me pedem sugestões de lanches saudáveis e práticos pra levar na bolsa. Muitas delas estão procurando versões de biscoitos, barrinhas ou até iogurtes, mas poucas se dão conta que existem opções menos óbvias pra saciar a fome fora de hora: são os alimentos industrializados que passaram por poucas etapas de transformação. Veja vídeo

"Nem todo alimento industrializado é nutricionalmente pobre. No entanto, é essencial treinar o olhar para fazermos as melhores escolhas." Sari Fontana Química industrial de alimentos

Azeitonas geralmente são vendidas em salmoura, o que as tornam pouco convenientes para o consumo fora de casa. Mas nem todas são assim. O produto da marca Vale Fértil é uma alternativa interessante. O pacote contém apenas azeitonas sem caroço e azeite de oliva embaladas em pequenas porções de 50g. O diferencial é não conter salmoura.

Outro exemplo são os chips de tomate. Consumir fatias de tomate como lanche é algo pouco prático, mas se ele vier desidratado e temperado, numa embalagem conveniente pra levar na bolsa? Com a mesma proposta de manter as características naturais do alimento, os chips de tomate da marca Green People fogem do óbvio e agregam mais nutrientes que os feitos de batata. Ao contrário da Pringles, que mistura farinhas, maltodextrina e aditivos à sua batata frita, estes chips são apenas tomates temperados e desidratados, resultando num snack crocante de baixo carboidrato.

Oleaginosas e sementes são naturalmente ricas em gorduras, por isso tendem a apresentar um sabor rançoso com o passar do tempo. Uma embalagem adequada faz toda a diferença! O Ômega Mix da marca Juaa combina esses ingredientes em pacotes de 30g, facilitando o transporte e o controle da porção. Como não leva sal nem outros condimentos, a barreira da embalagem é que garante a conservação dos ingredientes.

A mesma indústria que cria ultraprocessados também pode promover novas ocasiões de consumo aos alimentos naturais Sari Fontana Química industrial de alimentos

Além da praticidade e dos outros benefícios que já citei , esses três snacks de diferentes marcas têm uma característica em comum: a ausência de aditivos. Embora sejam consideradas seguras para consumo, substâncias como realçadores de sabor e os aromatizantes hiperestimulam nossos sentidos e, com o tempo, podem alterar nossas referências, fazendo com que os alimentos naturais pareçam menos gostosos. A ausência de aditivos é vantajosa, pois aproxima nosso paladar ao sabor original do alimento. Outra vantagem que eles compartilham é o baixo teor de carboidratos e calorias, se comparados a outros lanches populares. Quanto menos energia o alimento fornecer por gramas, maior o benefício para o consumidor que não quer extrapolar. Com bons ingredientes e embalagens que contribuem para ampliar a vida útil dos produtos e oferecer praticidade, esses snacks demonstram que a tecnologia de alimentos pode atuar em prol da saúde do consumidor.

Eu sou Sari Fontana, química industrial de alimentos e faço avaliações didáticas para ajudar você a comer de forma mais consciente (me siga no Instagram). Como você já sabe, o Guia do Supermercado não é patrocinado por nenhuma marca. Por isso temos a liberdade de criticar, mas também de elogiar os produtos que merecem um lugar no nosso carrinho de compras. Os produtos apresentados aqui são usados como exemplo ilustrativo, mas as explicações valem para alimentos similares de outras empresas. O mais importante é mostrar para você como interpretar a tabela nutricional e a lista de ingredientes dos alimentos, para fazer boas escolhas. Lembre-se sempre de conferir o rótulo dos produtos que avaliamos, pois o fabricante pode alterar a receita a qualquer momento, adicionando ou substituindo ingredientes.