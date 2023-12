Nos resultados, observaram uma redução significativa da deficiência de vitamina A, em torno de 70%.

Imagem: iStock

Ajuda a proteger o organismo

A presença da ficocianobilina faz com que a spirulina tenha ação anti-inflamatória, antiviral e antimicrobiana, eliminando possíveis substâncias que causam danos às células do nosso corpo, além de uma redução da replicação de vírus e bactérias.

Imagem: iStock

É rica em fibras

Por conter um alto teor de fibras, foi observada uma melhora do funcionamento do intestino, além de uma melhor digestão e absorção do alimento. Um estudo utilizou uma porção de 8 g por dia por 16 semanas e observou uma redução do colesterol total e do LDL, conhecido como colesterol "ruim".