Qual a diferença entre a cúrcuma e o açafrão? Os dois ajudam a emagrecer?

A cúrcuma é rica em curcumina, que dá sua cor amarelo-ouro vibrante e seus benefícios vão desde a redução de processos inflamatórios até a melhora da saúde cerebral. Utilizamos em pessoas com síndrome metabólica, já que seu consumo ajuda a reverter a resistência à insulina, a equilibrar o nível de colesterol ao reduzir o colesterol de baixa densidade (LDL) e triglicerídeos.

Pessoas com artrite também se beneficiam, pois ela atua como um coletor seletivo de radicais livres (prevenindo assim o dano oxidativo do DNA), reduz a inflamação sistêmica por regular marcadores inflamatórios, podendo inclusive atuar positivamente para a saúde cerebral.

É importante entender que para ter todos esses benefícios é preciso se atentar a sua forma e concentração, já que a cúrcuma que encontramos a granel nas lojas de produtos naturais é apenas a raiz seca e moída e apenas 3% do seu peso vem dos princípios ativos que queremos.

Por isso, se você pretende utilizar a cúrcuma em pó, a porção precisa ser grande, em torno de uma colher de sopa cheia por dia —ou você pode comprar a cúrcuma concentrada, na qual a indústria consegue concentrar 95% do seu peso em curcuminas (que é o princípio ativo), sendo necessário um consumo bem menor, como uma colher de chá por dia.

Cúrcuma X Perda de peso

Pensando no processo de emagrecimento, o consumo da cúrcuma concentrada, quando associada a piperina (que está presente na pimenta do reino) e boas fontes de gordura (como a do azeite, manteiga clarificada —ghee— e óleo de coco prensado à frio) potencializam a sua absorção e com isso dão melhores resultados.