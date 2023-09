O chá é feito a partir da casca seca —quando você for comprar, não se assuste, pois parece um pacotinho com serragem, são fiapos de madeira na cor clara.

Para fazer, o processo é o mesmo que o do chá de melissa: reserve uma xícara com duas colheres (chá) de chá de mulungu. Depois, leve uma panela com água para ferver e, antes que levante fervura, quando apenas iniciar a formar aquelas pequenas bolhas na parede da panela, você desliga o fogo. Coloque 300 ml dessa água por cima da xícara. Cubra a xícara com um pires e deixe descansar por 10 minutos. Coe o chá e consuma ainda morno.

Maracujá

Muita gente toma suco de maracujá para ficar mais calmo, porém a propriedade tranquilizante está nas folhas e raízes, que contêm substâncias que ajudam no sistema nervoso central, reduzindo a atividade do cérebro e promovendo o relaxamento.

Existem duas formas de fazer o chá. A primeira é utilizando as folhas frescas da espécie açu, e é feito com uma colher (chá) da folha macerada para cada xícara de água, deixe abafar por 5 minutos, depois coe antes de consumir. Outra forma é utilizar a folha seca do maracujá-roxo, a proporção é mesma, porém, por estar seca, ela pesa menos. Coloque na água fervente conforme expliquei para o chá de melissa, abafe por 5 minutos, coe e consuma em seguida.