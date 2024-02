Por que você precisa investir nos exercícios de mobilidade após os 40

A essa altura todo mundo já está cansado de saber que depois dos 40/50 anos não dá mais para viver sem atividade física, principalmente musculação (para evitar a perda natural de massa magra que acontece no envelhecimento), além de cárdio (corrida, caminhada, bike etc.). Mas, ainda assim, há mais uma coisa essencial para garantir a longevidade: a mobilidade.

Você já notou que, mesmo fazendo exercício a gente começa a não ser tão ágil ou flexível como antes? É nessa fase da vida que os exercícios de mobilidade se tornam não apenas benéficos, mas essenciais para manter uma boa qualidade de vida e garantir uma jornada de envelhecimento saudável.

A mobilidade, ou seja, a capacidade de mover livremente as articulações e os músculos em sua amplitude total de movimento, é muitas vezes negligenciada em programas de exercícios convencionais. No entanto, à medida que envelhecemos, a falta de mobilidade pode levar a uma série de problemas, como dores articulares, rigidez muscular, diminuição da flexibilidade e aumento do risco de lesões.