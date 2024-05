Landim, você nunca será para o Flamengo o que o Zico é pra sempre

Mosaico para os 70 anos do Zico. Não me lembro de festa pra cartola... Imagem: Bruno Braz/UOL

Bom, não vou me alongar com Landim. Prefiro falar de Arthur Antunes Coimbra, que o mundo inteiro conhece como ZICO. Maior artilheiro da história do clube da Gávea, maior ídolo, maior jogador. Ninguém consegue e nem nunca conseguirá falar Flamengo sem vir à sua cabeça o Zico. Na história do Clube de Regatas do Flamengo, Rodolfo Landim é e sempre será insignificante em comparação ao Zico. Presidentes, cartolas - com raríssimas exceções - passam muito mais rápido do que craques únicos como o Zico, que transcendem o próprio clube e ganham a admiração até de alguns adversários.

O ZICO É O ZICO E PRONTO!