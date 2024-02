Aprenda com Ivete Sangalo: 4 estratégias para lidar bem com a menopausa

Ivete contou que teve alguns perrengues, como calorões, mas que tem sentido que as coisas estão mais controladas com uma série de cuidados que ela vem tomando com o corpo e o estilo de vida.

De fato, todos os cuidados que Ivete vem tendo com a saúde são as recomendações dos especialistas em saúde e menopausa para aliviar os sintomas. Então, se você vem passando por essa fase, inspire-se nestes cuidados de Veveta:

1. Alimentação

"É dele [corpo] que vamos tirar recursos físicos e emocionais. Minha família superou muitas coisas a partir da comilança. O amor estava muito embolado com prazeres da comida. Minha família amava e vivia por aquilo, mas também morria por aquilo: meu pai teve uma vida muito curta, minha mãe, meus irmãos que se submeteram à bariátrica."

Hoje, Ivete diz que cuida do que coloca no prato, com equilíbrio. Não deixa de comer algo mais calórico ou menos saudável vez ou outra, mas no dia a dia é alimentação saudável. O mesmo ela diz sobre o álcool. Deixou o vinho para uma ou outra ocasião, não um uso frequente.

Uma dieta rica em alimentos integrais, como frutas, legumes, cereais integrais, proteínas de alta qualidade e laticínios, pode reduzir os sintomas da menopausa, segundo estudos.