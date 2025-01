Laces e até meia-calça são segredos dos cabelos icônicos de Juliana Alves

E, para secá-los, ela usa um recurso, digamos, diferentão: meia calça - sim, aquele que você usa nas pernas quando o tempo está mais frio.

Se estou sem difusor, eu improviso com uma meia. Coloco ela na cabeça e aí uso o secador com o bico. Aprendi no trabalho e o efeito é o mesmo , Juliana Alves

Outro recurso que opta para proteger seus fios é o uso de laces, as famosas perucas. "Quando quero fazer algum penteado diferente dou preferência às laces, que hoje em dia tem infinitas possibilidades. Assim mantenho meu cabelo saudável", conta.

Cuidados de beleza Juliana Alves Imagem: Reprodução/Instagram

Ju Alves não vive sem leave-in e creme para pentear, mas se quer que o penteado dure mais opta por finalizar os fios com gel. "O leave-in ajuda com o acabamento e é mais fácil de manusear. Se quero algo com mais durabilidade, uso gel. O Creogel 3 em 1, da Vult, é meu preferido", diz.

Na vida da atriz, babyliss é dispensável. Para definir os fios, ela faz fitagem com os próprios dedos e a escova polvo.