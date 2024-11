Larissa Bocchino largou a química e não gasta muito para cachos perfeitos

Na adolescência os cabelos volumosos e cacheados de Larissa Bocchino eram um problema. Aos 26 anos, se tornaram marca registrada de sua personagem, Quinota, na novela "O Rancho Fundo".

Comecei a fazer alisamento químico aos 11 anos

Ela não se identificava com os fios lisos, sentia que tinha perdido sua identidade, disse com exclusividade para Universa. Aos 16 anos, quando começou a fazer teatro e enfrentou a transição. Chegou até a fazer o "big chop", aquele corte bem curtinho para se livrar das partes alisadas do cabelo.