Cacheada com orgulho, Débora Nascimento tira frizz com truque surpreendente

Seu maior aliado é o leave-in. "Ele não pesa e ajuda na hidratação, que, às vezes, se perde entre muitas lavadas", diz. Seu queridinho é o Leave-In Spray 10 em 1, da Vult. Para ela, o produto é um coringa quando você é obrigada a usar xampu do hotel e para reativar os cachos no dia seguinte a lavagem.

Ela também costuma carregar os sachês de hidratação na mala. "Levo o Sachê Máscara Hiper-Nutritiva Vult Cabelos Óleos Poderosos Nutrição. Os potes de máscara são muito pesados, e esse formato facilita muito", diz.

Os cuidados de beleza de Debora Nascimento Imagem: Reprodução/Instagram

Mas, pasme, o segredo para diminuir o frizz da Débora é usar um produto de rosto no cabelo. "Às vezes, para melhorar a aparência no momento, eu uso água termal. Uma borrifada e os frizz já baixam. Quando o cabelo seca, eles voltam. Mas me ajuda", diz. Ela também costuma usar leave-in após a água termal.

E para finalizar os cachos com volume, ela seca com o difusor e usa um pente. "Faço tipo um black. Estou amando", diz.

Para copiar a necessaire da Débora