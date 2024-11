Você nem imagina, mas esses fatores podem estar atrapalhando o seu orgasmo

Entrar no clima através de uma sessão prolongada e excitante de preliminares nem sempre é o suficiente atingir o pico do prazer. É claro que o astral do dia e a conexão com o par também influenciam nas chances de ter um orgasmo. Porém, existem alguns fatores que, provavelmente, muitas mulheres têm deixado de prestar atenção - e que estão longe dos lençóis.

A seguir, descubra nove fatores que podem estar atrapalhando seu orgasmo.

1. Dificuldade de viver o presente

Preocupações com o trabalho, as tarefas domésticas, os filhos e os boletos costumam impedir a mente de relaxar na hora do sexo, afetando também a resposta ao contato físico. Para piorar, a pandemia do coronavírus e as consequentes incertezas em relação ao futuro fez com muita gente mergulhasse de cabeça num mar de medo de ansiedade, dificultando a entrega sexual. É importante aprender a separar o que você pode ou não controlar e o que consegue ou não resolver em determinados momentos. Focar no momento em que está com o parceiro, deixando de lado distrações ou angústias, é o caminho ideal para se envolver realmente com a experiência e, assim, obter o prazer que merece.