Direito ao aborto está em risco nos EUA com Trump; população segue dividida

Mas há estados republicanos que resolveram ir na contramão das bandeiras de campanha do partido. No Arizona, em que Trump segue à frente nas apurações ainda em andamento, a população decidiu ampliar a possibilidade de abortar até a 24ª semana, o que só era permitido até então até a 15ª. Missouri também adotou o mesmo limite — e por lá, a mudança foi mais radical, já que o estado tinha uma das proibições ao aborto mais rigorosas do país, sem exceções em casos de estupro ou incesto.

Como Trump vê a questão do aborto

Durante a campanha, Trump foi cauteloso com relação à questão, já que a maioria da opinião pública era a favor do direito ao aborto. Ao mesmo tempo, ele acomodou seu discurso para manter o apoio dos evangélicos. O bilionário republicano que, em 1999, se declarou a favor do direito da mulher de escolher o aborto foi, em 2020, o primeiro presidente a participar da "Marcha pela Vida", a manifestação anual de ativistas contra o aborto.

A candidata democrata Kamala Harris afirmou durante toda a campanha que, se ganhasse a eleição, seu rival instituiria uma proibição nacional de interrupções voluntárias da gravidez (IVGs). Já Trump rebateu desde outubro que imporia seu veto se o Congresso adotasse "uma proibição federal ao aborto".

Donald Trump participa de "Marcha pela Vida", em Washington (EUA), em 2020 Imagem: Bloomberg/Getty Images

Mas, de acordo com especialistas ouvidos pela AFP, o que ele quer dizer com proibição é vago. Já a primeira-dama, Melania Trump, é a favor do direito ao aborto legal. Em seu livro "Melania", lançado em outubro nos EUA, ela escreve: