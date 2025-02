Inteligência artificial não é território feminino e exclusão acende alerta

Preconceitos sexistas

Até o momento, devido à sub-representação das mulheres nestes setores, "88% dos algoritmos são criados por homens", ressalta Deckx van Ruys.

"E, consciente ou inconscientemente, os homens reproduzirão seus preconceitos", acrescenta.

Em março de 2024, a Unesco alertou em um estudo os preconceitos sexistas transmitidos "sem ambiguidade" pelas ferramentas desenvolvidas pela OpenAI e pela Meta.

Estes novos aplicativos de IA têm o poder de moldar sutilmente as percepções de milhões de pessoas, de tal forma que até mesmo pequenos preconceitos de gênero no conteúdo que geram podem ampliar significativamente as desigualdades no mundo real , de acordo com a diretora-geral da Unesco, Audrey Azoulay.

A organização das Nações Unidas lançou uma rede para IA ética (Women4Ethical AI).