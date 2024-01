Em resposta aos EUA, França dá 1º passo para incluir aborto na Constituição

A Assembleia Nacional da França aprovou hoje um projeto de lei para incluir o direito ao aborto na Constituição, em resposta à decisão de 2022 da Suprema Corte dos Estados Unidos sobre o tema. O texto ainda vai passar por outras votações antes de ser sancionado e virar lei.

O que aconteceu

Projeto de lei teve 493 votos favoráveis e apenas 30 contrários. A votação aconteceu na noite desta terça-feira (horário local) na Assembleia Nacional, também chamada de Câmara Baixa do Parlamento francês. Para virar lei, o texto ainda precisa: 1) passar pelo Senado (Câmara Alta); 2) ser aprovado ou em referendo, ou por 3/5 dos parlamentares das duas câmaras, em sessão conjunta.

Parlamentares não questionam aborto, mas futuro da proposta é incerto. Segundo o jornal Le Monde, nenhum dos principais partidos com representação no Parlamento francês é contrário ao direito ao aborto. Mas alguns membros da maioria conservadora do Senado criticaram o texto do projeto e disseram não ver necessidade de incluir o tema na Constituição, o que põe em xeque a aprovação.