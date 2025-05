'Medo da violência': trans vence plano na Justiça pra fazer cirurgia facial

Sou super resolvida comigo mesma, mas preciso coexistir, porque não estou sozinha no mundo. Já tive muitas perdas na minha vida enquanto mulher trans.

Não quero ter mais perdas, se posso evitá-las. E veja: não é algo que vá mudar a minha identidade — é algo que vai favorecer que eu a viva com mais plenitude".

Entenda cirurgia de feminização facial

É um conjunto de procedimentos para suavizar as características faciais de mulheres trans. Técnicas podem projetar as maçãs do rosto e os lábios, suavizar o contorno da testa e das têmporas, alterar a projeção e o contorno do nariz, até a reduzir o pomo de adão —cartilagem tireóidea acentuada—, no caso das mulheres trans que desejam suavizar os contornos masculinos.

Para feminização, existem diversas cirurgias disponíveis. Lista envolve reconstrução fronto-orbitária (mudança na testa, aplainamento ósseo, com placas e parafusos de titânio), recontorno mandibular (apagamento do ângulo mandibular), mentoplastia (redução ou avanço do queixo); redução do pomo de adão e rinoplastia.

No caso de cirurgia de masculinização, ou seja, para homens trans, há outros procedimentos. É possível fazer alargamento do ângulo mandibular, aumento de maçãs do rosto, alinhado com o ângulo mandibular; mentoplastia (avanço ou redução com o queixo largo entre 3,5 cm a 4,5 cm), microtransplante capilar, rinoplastia, entre outros.