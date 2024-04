'Fingi estar apaixonada por 3 anos e virei caçadora de golpistas do amor'

Em um dado momento, ele me chamou de "damsel" ("donzela", em inglês). Pensei: "Nossa! Quem fala assim?". Imediatamente me veio à mente a imagem da "damsel in distress" ("donzela em perigo"). Muito bem documentada na história da arte, retrata uma mulher acorrentada a uma árvore e salva por um cavaleiro. Achei aquilo estranho.

Fui olhar o perfil do sujeito, e as fotos me causaram estranhamento. Havia ali imagens que descreviam o cotidiano militar, mas também fotos 'românticas', como ursinhos e corações com a inscrição 'Eu te amo'. Pensei: 'Preciso ir a fundo nessa história"

Começamos a trocar mensagens. Ele dizia que eu era bonita. Também falava que era um homem honesto, que acreditava em Deus e que queria um casamento.

Farsa descoberta

Mensagens trocadas por Thatiana com golpista Imagem: Sofia Pilagallo

Depois de uma semana de conversa, fiz uma busca reversa no Google e tive uma revelação chocante. A foto daquele homem aparecia nos sites da Interpol, do FBI e da CIA. As organizações faziam um alerta: aquela foto, assim como as de vários soldados, tinha sido roubada do banco de dados do Exército americano e estava sendo usada para o "golpe do amor".