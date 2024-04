'Pulei de altura de 4 m para fugir de estupro e sonho em voltar a andar'

Enquanto eu e uma funcionária aguardávamos a chegada da próxima cliente, sentamos cada uma em um lugar do salão para responder às mensagens de WhatsApp e fazer novos agendamentos.

Não percebi a aproximação e a entrada do criminoso. Quando me dei conta, ele já estava dentro do estabelecimento, trancando a porta da entrada com a chave. Naquela época, estávamos retomando os trabalhos após períodos de isolamento por causa da pandemia de covid-19 e eu precisava deixar a porta sempre aberta por recomendação das autoridades de saúde.

Quando vi aquele homem trancando a porta já sabia que não seria apenas um assalto. Eu já havia sido assaltada 12 vezes e aquele comportamento não era de quem apenas iria roubar celulares e dinheiro.

Permaneci sentada e em silêncio. O homem pediu para a minha funcionária fechar as cortinas do salão para que do lado de fora ninguém conseguisse ver o que estava acontecendo.

Ele estava armado com uma faca e em um primeiro momento foi para cima da minha funcionária pedindo que ela tirasse a roupa. Em segundos, ela estava seminua, com ele passando a mão em seu corpo e segurando uma faca próxima ao seu pescoço.

'Saí correndo e subi as escadas'

No instinto de ajudar, pensei que se eu corresse para o andar de cima ele viria atrás de mim e a soltaria.