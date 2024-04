'Tive mais de 100 visitas na maternidade e perrengues: todos davam palpite'

Engordei 17 quilos, mas me sentia linda e reluzia de felicidade. Me paravam até no supermercado para me avisar dessa luz toda que eu emanava. Bem perto do parto, eu já estava no modo 'ok, posso relaxar'. Fiz chá de bebê, fiz ensaio fotográfico, meu menino era praticamente um órgão meu e eu me sentia plena. Todo mundo me paparicava: desde os trabalhadores das obras nas quais sou arquiteta até amigos, familiares e desconhecidos. O trabalho psicológico foi me resguardar e depois me assumir e me exibir. Na reta final, tentei novamente me resguardar, quebrando contratos com clientes abusivos e me unindo mais a amigos e familiares.

Mas, como mãe de primeira viagem, deixei que amigos e familiares fossem abusivos. Achei que era o certo, que eles sabiam. Só que tanto palpite e achômetro me deixou com menos empoderamento e autoconfiança. Voltei a ficar medrosa.

Como minha placenta estava prévia, eu não pesquisei nada sobre parto normal. Foi só no ultrassom de 37 semanas que vimos que enfim daria para tentar o normal. Com 38 semanas, fiz mais exames e vimos que eu não tinha nenhum sinal de contração. Meu líquido amniótico tinha diminuído muito. Mas a minha médica particular me liberou para ir para casa, mandou eu tentar relaxar, marcar acupuntura para tentar agilizar de forma natural o trabalho de parto. Drenagem, repouso, tomar bastante água e observar se o bebê se mexia eram outras recomendações.

Ao chegar em casa, uma amiga me ligou e eu contei o que havia acontecido. Ela ficou surpresa com a decisão da médica pois tinha passado pelo mesmo e tinha sido internada de imediato.

Desliguei o telefone e imediatamente entrei em desespero, completamente insegura. Eu pensava: 'Cheguei até aqui, ele já tem nome, quarto, enxoval. Não posso deixar nada de ruim acontecer com ele'. Para piorar: Guto não se mexia! Ligamos para a médica e resolvemos marcar a cesárea para o dia seguinte. Aí então Guto virou um atleta olímpico. E eu chorava ainda mais porque achei que tinha tomado a decisão equivocada, mas meu marido e a médica sustentaram.