'Gravidez é uma TPM de nove meses e há sintomas que ficam para sempre'

Antes da gestação, passamos um ano apresentando a peça em escolas de Niterói e São Gonçalo e a gente fazia tudo: carregava o cenário, montava, desmontava, era uma ralação louca. Quando finalmente colheríamos os frutos de estrear a peça num teatro importante da cidade, me doeu a possibilidade de não estar em cena com uma peça que significava tanto pra mim. Mas fiz o repouso direitinho e consegui a liberação do médico para voltar ao palco. Depois, fomos para São Paulo com o espetáculo e atuei até o quarto mês de gestação.

Quando minha barriga já estava grandona e a gravidez, portanto, era evidente, me lembro de sentir um carinho muito bom das pessoas que eu cruzava na rua. Era como se todo mundo me abençoasse por estar gerando uma vida e isso me deixava num estado permanente de graça — misturado ao sono que nunca passava.

Carol durante a gestação, aos 24 anos, em Niterói Imagem: Acervo Pessoal

Tínhamos uma companhia de teatro — eu, o pai da minha filha e outro sócio — em que eu atuava e produzia. Tive bastante liberdade e flexibilidade com meus horários. Tínhamos uma atriz substituta para entrar em cena caso eu não pudesse dar conta do recado. Até que, num belo domingo, depois do almoço, eu disse: 'Virgínia (Barcellos), faz no meu lugar?'. E dali em diante, ela assumiu meu papel no espetáculo. Só voltei a atuar quando minha filha tinha 3 meses.

Lembro que ouvia de muitas mulheres que meu sono nunca mais seria o mesmo. De fato, muda tudo quando uma parte do seu coração passa a existir fora do seu corpo. Segui todas as dicas de cuidados com o corpo, como cremes para evitar as estrias ou preparação do seio para a amamentação.

No final da gravidez, olhava para minha barriga e pensava: 'como é que ela vai sair daqui?'. Isso me assustava um pouco, mas minha gestação correu bem, sem nenhum risco, fora o descolamento no primeiro trimestre. Tive muito apoio do pai da minha filha e não tinha dúvidas de que tudo correria bem. Não sei se era o fato de ser muito nova quando somos mais destemidas, mas sempre tive a certeza de que daria certo.