Bisneta de poeta e sufragista, Gabriela Moreyra se entendeu negra em novela

Ainda viu sua primeira protagonista da carreira desembarcar em Portugal no mês passado: "Escrava Mãe", da Record, estreou no mesmo país onde rodou o longa "Para além da memória", que lhe rendeu indicação ao prêmio de melhor atriz no London International Motion Pictures Awards, em 2020.

"Foi uma novela que me fez me entender como mulher preta. Tenho uma mãe branca e um pai preto, e isso nunca foi falado em casa, acho até que por uma questão de proteção", conta ela, que é neta do primeiro general médico negro do Brasil, Octavio Mendes de Oliveira —o Exército teve apenas 11 generais negros ao longo de sua história.

Veja os principais trechos dessa conversa, em que ela conta sobre a influência da família na sua trajetória e a importância da representatividade no audiovisual.

Universa: Em "Luz", a sua personagem, Dora, é dona de uma livraria que incentiva as crianças a estudar, e o que vemos hoje são espaços como esse fechando, e as pessoas mergulhadas no celular. Qual a sua percepção sobre isso?

Gabriela Moreyra: Estamos tendo um tempo de tela maior e isso me preocupa. Eu gosto da internet, sou super tecnológica, mas fico pensando nas crianças. Por isso é bacana ter um produto que mostra uma empreendedora que resolve ter uma livraria e ser fomentadora da cultura.

Fora que a gente ainda exalta a comunidade indígena e fala sobre reparação histórica, da nossa cultura.

Fora esse trabalho, você está para estrear o filme ítalo-brasileiro "A educação da avó". Por ser uma mulher brasileira e negra, sentiu alguma diferença de tratamento ao trabalhar na Europa?

No trabalho, não. Foram muito calorosos, e por ser a única brasileira, me abraçaram. Mas fora do trabalho é outra coisa. Eu sinto uma diferença de tratamento muito grande.