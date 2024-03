PM-SC recomenda reserva a major travesti por 'questão comportamental'

Cabe ao governador de Santa Catarina decidir o que vai fazer com o parecer da PM. Segundo a legislação do estado, Jorginho pode aplicar uma pena disciplinar contra a major, transferi-la para a reserva, remeter o caso para a Justiça Militar, para a Justiça Comum ou ainda determinar o seu arquivamento. Ele deve decidir isso em um prazo de 20 dias.

Hoje, Lumen já tem tempo de trabalho suficiente para se aposentar, mas ela diz que quer continuar no quadro. No caso dela, é aplicada uma base de cálculo para quem entrou na PM antes de 2021, que é de 30 anos de trabalho para a aposentadoria. Como ela está cadastrada como mulher na corporação, esse período é de 25 anos. Ou seja, ela se aposentaria com salário integral.

É meio ridículo eu ser forçada a parar de trabalhar. Eu tenho 44 anos. É um desperdício da minha capacidade laborativa, inclusive. Fora a questão da promoção. Eu sou major hoje, ainda tenho mais duas promoções e, com elas, o aumento de salário.