Clitóris: 10 curiosidades sobre o órgão que você provavelmente não sabia

5. Ele pode ter formatos diferentes para cada mulher

Assim como toda vulva é única, o formato do clitóris também pode variar. Dependendo da vulva, ele pode ficar mais ou menos exposto. O que pode, efetivamente, alterar seu tamanho é o uso de alguns medicamentos e substâncias como anabolizantes.

6. Quando chega ao orgasmo clitoriano, a mulher pode ter cerca de 32 contrações em meio minuto

Chegar ao clímax somente estimulando o clitóris gera contrações, ou "espasmos", que podem durar cerca de 30 segundos e não se concentram só na região estimulada. Elas vão aumentando de acordo com a excitação, e no final do orgasmo, toda a vagina e até o útero se contraem.

7. A única função dele é o prazer sexual

Não tem mistério: o clitóris não interfere na reprodução ou no funcionamento dos outros órgãos do aparelho reprodutor. Ele só existe para dar prazer, o que é motivo suficiente para existir. Ele é o órgão do prazer feminino: tem muita função!