Perseguição, atentados e ameaças: a rotina de violências contra advogadas

Advertência, BO e mudança de estado

No mesmo dia em que sofreu as perseguições, Gabriela Küster entrou em contato com a OAB do Espírito Santo para pedir ajuda. Tempos depois, o advogado do agressor recebeu uma advertência verbal da organização sobre o comportamento inadmissível do cliente dele. Nenhuma punição prática ocorreu, mas as ameaças acabaram.

A advogada Amanda Rodrigues, depois das ameaças, solicitou assessoramento à OAB de seu estado e conseguiu uma medida cautelar. Além disso, registrou um boletim de ocorrência, mas não seguiu com o processo por questões psicológicas. Após ser notificado judicialmente, o homem não a procurou mais.

O processo que Amanda defendia acabou com um acordo rápido. A cliente dela contou que aceitou a proposta para finalizar o contato com o agressor. Ela estava com medo, mesmo sem saber sobre as ameaças sofridas pela advogada.

No caso de Laura Cardoso, que teve o carro incendiado, a polícia instaurou um inquérito policial para investigar o atentado. Até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido identificado ou preso pelo crime. Laura mudou de estado para se sentir mais segura e só conseguiu repor o prejuízo meses depois.