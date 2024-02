'Saio do armário 24 horas', diz autora de livro sobre dupla maternidade

Universa: Escrever o livro foi como um desabafo?

Maíra Donnici: Foi como revisitar minha história. Tinha escrito esses textos para meu blog quando recebemos a notícia de que estávamos grávidas. Talvez eu não estivesse preparada para me sentir diferente. E o que eu sei fazer da vida? Me comunicar. Então comecei a escrever e me sentia melhor.

Tive um início de gravidez difícil, aí combinava com a minha mulher que ia escrever quando precisasse. Para mim era difícil porque ouvia certas perguntas e me sentia invadida, mas achava que precisava responder tudo. Com o tempo, também comecei a escrever sobre essas indiscrições. Há cinco anos, era ainda mais incomum vermos duas mulheres grávidas. Depois que o livro foi publicado, as pessoas começaram a ler e me conectei com vários desses leitores.

Nós crescemos, e ainda vivemos, sob um ótica heteronormativa muito forte, né?

Engraçado que fomos criadas dentro dessa norma, em uma sociedade que diz que meninas são namoradinhas de fulanos. Nunca questionei minha sexualidade, não tive oportunidade de viver outras experiências.

A primeira vez que me senti atraída por uma mulher já tinha 20 anos, trabalhava e estava me formando. Mas quando senti esse interesse, não me questionei. Só vivi o que tinha para viver.

O que senti foi mais uma pressão interna. Tinha muito preconceito comigo mesma. E existe também muito preconceito com a bissexualidade. Ouvia que era uma fase, que ia passar. Vivia uma vida dupla: quando estava com outra mulher era incrível, mas me lembro de algumas vezes entrar antes no restaurante para ver se tinha alguém conhecido. É muito opressor. Não é só sobre amor, é sobre poder ser.

Em qual momento você entende que o amor basta e o medo do julgamento se vai? Ele existe?

Tive o privilégio de fazer muita análise, mas para mim foi muito sofrido. Na relação que tenho com a minha mulher, uma tira o melhor da outra e esse livro é uma grande declaração de amor para ela, que assina três textos da publicação, na visão de mãe não gestante, mas que também sofreu com a pressão social.