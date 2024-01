'Maturidade nos traz tranquilidade em relação a tudo', diz Letícia Spiller

Universa: A série fala de muitos assuntos atuais, que vão desde racismo a corrupção. Para você, a dramaturgia é uma ferramenta importante de conscientização da sociedade?

Letícia Spiller: É extremamente importante. Desde que o teatro nasceu ele tem essa função. Por isso me orgulho muito da minha profissão, sabe? Da minha arte ser tão poderosa e transformadora. Acredito que a série provocará reflexões. Não vamos falar apenas de conflitos, mas de dilemas que temos no dia a dia e assuntos dos quais precisamos evoluir como sociedade. Curti muito ter feito parte desse projeto.

O marido da sua personagem é acusado de corrupção e ela se vê ali, dividida, com raiva, confusa. Você acredita que as mulheres têm mais compaixão nessas situações?

Acredito que as mulheres são mais compassivas, resilientes e tolerantes por natureza. E também que somos tão poderosas quanto somos capazes de viver. Passar pelo o que minha personagem passou é transformador. No caso dela, não haverá conformismo, pois ela pode ser presa como cúmplice por conta dos crimes do marido. Todas as experiências vão mudar a maneira como ela vê a vida.

Quais paradigmas você acredita que a série quebrará?

É uma produção de encontro entre mulheres, que são obrigadas a encontrar seus caminhos na vida. É bonito ver a união que vai acontecer entre elas a partir de situações que são obrigadas a viver. Tudo as deixa mais fortes e confiantes. A única saída vai ser a união. Acredito que esse é o grande barato da série. Mas você falou sobre paradigmas. Acho que quebra os preconceitos, igualdade de gênero e racismo.

Letícia Spiller na série 'A História Delas', no Star+. Imagem: Divulgação

Entre todos esses temas delicados, algum foi mais difícil de gravar para você?

Todas as que são relacionadas ao passado da minha personagem, Isabel, com a sua antiga empregada doméstica, Marta, que é interpretada por Cris Viana. Foi muito difícil encontrar o tom. Para mim, era complicado entender como minha personagem era acomodada e alienada aos problemas do mundo, até da relação com a própria Marta.