MC Soffia sobre mulheres no rap: 'Se a porta não abrir, a gente arromba'

MC Soffia tem só 19 anos, mas você não sente isso ao conversar com ela. Decidida, sem papas na língua e convicta de seu discurso, ela sabe muito bem o que está falando e a mensagem que quer passar.

Universa encontrou com Soffia no lançamento da primeira parte de seu álbum, "It Girl", que conta com seis faixas. Entre elas, você encontra desde uma pegada mais melódica aos raps clássicos, com letras bem explícitas. "Morria de vergonha de cantá-las, por causa do tabu", disse. A segunda parte do álbum chega em breve.

Com look impactante e tranças que formavam um coração em seu couro cabeludo, MC Soffia é a perfeita it girl, e diz que está vivendo um sonho.