Vocês se amam, mas são incompatíveis na cama? Nem tudo está perdido

7 - Visitem sex shops

É a velha dica básica e clichê, mas pode funcionar. Em certas situações, a incompatibilidade pode acontecer por causa de uma certa preguiça de um dos dois ou mesmo de ambos de buscar novidades para apimentar a relação. Ao fuçarem as prateleiras, vocês podem se deparar com sex toys capazes de façanhas incríveis. Descobrir a dois como eles são certamente vai aumentar o tesão entre vocês.

8 - São mesmo incompatíveis ou estão influenciados pela opinião alheia?

Sabe aquele de que a grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa? Com o sexo, pode acontecer algo parecido. Nas conversas com amigos, às vezes, há a impressão de que a vida amorosa do outro é sempre mais interessante e quente do que a nossa. Outro fator que contribui muito para afetar a autoestima sexual são as entrevistas das celebridades: parece que todo mundo transa.

*Com matéria publicada em 26/02/2018