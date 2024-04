'Lembrança de cena grotesca me deu nojo de cocô e pavor de sexo anal'

De toda forma, respeitando cada incômodo, é bom lembrar que o cocô sem dúvida nenhuma é uma quase unanimidade na categoria 'nojento'. Outro dia, uma colega confessou que tem tanto asco do próprio cocô 'pastoso e horroroso', que chegou a trocar os potinhos no laboratório. Sim, sem pensar nas consequências do resultado, ela entregou para a enfermeira o potinho do marido, com um cocô 'bolinha e bonitinho' como se fosse o dela. Manteria sua vergonha em segredo e olharia depois os resultados do marido para garantir o check up médico.

O curioso da vida é que algumas pessoas não são tão acometidas pela emoção de nojo, ou porque seu sistema de ameaça e busca de segurança e proteção não é tão ativo nessa área, ou por já estarem bem adaptadas a vida moderna e higienizada.

No campo sexual, há quem inclusive goste muito das secreções genitais e dos seus cheiros naturais, que também exalam feromônios que são motivadores para a excitação. Para essas pessoas, mesmo que não sejam fãs do cocô, o prazer do sexo anal pode ser superior aos riscos desagradáveis. E sim, uma minoria adora se refastelar na sujeira e se excita com isso. No fim a gente volta para o raciocínio de que somos únicos, cada um tem uma reação, adoração, gastura ou gosto. É amor ou ódio pelo cocô?