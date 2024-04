Estará Tite se tornando o novo Luxemburgo?

O mais grave, entretanto, nem são os números, mas o deserto de ideias que o Flamengo mostra, uma rodada após a outra. Flertando abertamente com o jogo posicional, o esquema de Tite tem como principais jogadas chutões pra frente, do goleiro Rossi ou dos zagueiros Fabrício Bruno e Léo Pereira, e incontáveis cruzamentos altos sobre a área - na maioria das vezes a esmo.

É muito pouco para um técnico que já foi, com justiça, considerado o melhor do país, após dois títulos brasileiros, uma Libertadores e um Mundial, pelo Corinthians. A sensação que fica é que sua passagem pela seleção e as duas Copas que disputou, e perdeu, fizeram com que se perdesse taticamente e até no relacionamento com os jogadores.

Há quem já o compare a Vanderlei Luxemburgo que, igualmente, ganhou muito e era visto como melhor do país, mas parou no tempo e no espaço e hoje nem uma sombra do que foi consegue ser.

Em tempo: nenhum dos muitos poupados da viagem a La Paz jogou bulhufas contra o Botafogo. O único rubro-negro que esteve bem foi Nicolas De La Cruz. Que jogou na altitude...