E quem vai fazer uma placa para Wesley em Itaquera?

E, aos 38, Mosquito roubou de Cano na intermediária, passou para Wesley e ele bateu firme, forte, colocado, para fazer o primeiro gol corintiano no Brasileirão: 1 a 0.

Por tudo que o Corinthians insistia e o Fluminense não jogava, era justo.

Havia mais de 450 minutos que a Fiel não comemorava um gol!

Então, para comemorar como raras vezes se viu em Itaquera, nos acréscimos, o menino Wesley pegou a bola na altura do meio de campo, evoluiu, deixou Manoel de bunda no chão, deu um corte em Felipe Melo que também ficou de traseiro na grama, e bateu no contrapé de Fábio, em verdadeiro gol de placa, para São Jorge Ben cantar em prosa e verso.

Resta saber quem fará a placa em Itaquera.

No banco, o maior goleiro da História do Corinthians, Cássio talvez pensasse que quando a bola não chega na meta alvinegra ele está fora do time.