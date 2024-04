Quantos minutos configuram uma ejaculação precoce? E tem como prolongar?

Mas claro, a vida nunca é um mar de rosas e sempre tem alguma coisa para nos lembrar que somos imperfeitos, não é mesmo?

Talvez a estabilidade do momento tenha lhe permitido olhar para seu desempenho sexual ou talvez Carlos tenha tido coragem para falar sobre o assunto com alguém por estar mais seguro... O fato é que, de modo meio envergonhado, Carlos chegou até mim.

Carlos reclama que ejacula rápido demais. Mas quão rápido? Esta também é uma percepção subjetiva. Segundo um dos manuais de diagnóstico, um critério é: gozar em menos de 1 minuto de estimulação. Em outras épocas, já determinaram por número de movimentos (até 10).

Mas o critério para chegar a conclusão não é o mais importante, o foco é no prejuízo físico ou emocional causado no sujeito ou em quem se relaciona com ele. E sobre isso Carlos tinha certeza, ao menos no que se refere a ele, e sobre a esposa tinha quase certeza.

Desde o começo falamos sobre trazê-la para o processo. O que ele negou veemente, afinal, já se iam mais de sete anos de casamento e ele nunca conversou com a esposa sobre isso.

Trabalhamos sua autoestima diante do que ele entendia como performance sexual. Exercícios para controle de ansiedade e exercícios masturbatórios para controle da ejaculação. Ampliamos o papo para a família, (que ele também se sentia responsável por cuidar e controlar), trabalho e afins.