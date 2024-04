Fluminense perde e preocupa sua torcida. Corinthians vence e gera ansiedade

Para o campeão da Libertadores, não está bom.

Não se trata de discutir métodos de Fernando Diniz, crítica envelhecida pelos títulos da Libertadores e do estadual 2023.

Trata-se de compreender por que sua forma de jogar não está dando certo neste momento da temporada.

Há questões práticas, como o fato de alguns jogadores, como Cano e Ganso, não terem feito pré-temporada, em função de lesões. Outros começaram o ano treinando e sentiram problemas mais tarde, como Keno.

O Fluminense tenta chegar ao seu melhor nível com a temporada em andamento e não está fácil.

A classificação na Libertadores não está em risco, líder de sua chave com cinco pontos, em três partidas. No Brasileiro, um empate em casa, uma vitória como mandante, duas derrotas como visitante. Abaixo do que Fernando Diniz desejaria.