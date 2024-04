Fazendo abdominal, ioga e até no ASMR: 8 jeitos de ter orgasmo sem 'sexo'

8. Massagens

As tântricas, em especial, possibilitam diversas sensações eróticas que podem facilitar o orgasmo feminino sem que haja a necessidade de penetração. Uma delas é a Yoni, direcionada à vulva, que promove o autoconhecimento e a consciência corporal. A Sentitive, por sua vez, é feita com o par: um explora cada pedacinho do corpo do outro apenas com a ponta dos dedos. Os toques diferentes do sexo convencional, sem priorizar os genitais, são um dos segredos do prazer na filosofia do Tantra.

Fontes: Carla Cecarello, psicóloga, sexóloga e fundadora da ABS (Associação Brasileira de Sexualidade); Gabriela P. Daltro, psicóloga e sexóloga; Oswaldo Martins Rodrigues Jr., terapeuta sexual e autor do livro "Parafilias - Das Perversões às Variações Sexuais" (Zagodoni Editora); e Priscilla Leite, instrutora do canal no YouTube Pri Leite Yoga

*Com matéria publicada em 04/08/2020