Banho zen: como curtir momento para se cuidar e renovar energias

Também é interessante pensar em uma iluminação diferente como, por exemplo, mudar a cor da lâmpada ou deixar o ambiente com iluminação mais indireta, optando-se por velas.

Além de trazerem uma sensação de aconchego e proporcionarem esse diferencial com relação à iluminação, as velas também podem ter aromas especiais ou ser associadas com óleos essenciais no difusor, sendo possível misturar cheios e criar um aroma único e bem personalizado.

Cheirinhos agradáveis

No que diz respeito ao olfato, aliás, a dica é colocar no ambiente um difusor com óleos essenciais como o de eucalipto. A fragrância, além de trazer uma sensação de natureza para dentro do banho, tem propriedades calmantes, antissépticas e, emocionalmente, provoca alegria.

Outra alternativa é deixar folhas de eucalipto ou de alguma erva ou chás preferidos dentro do banheiro - o vapor da água estimula a liberação do cheiro desses componentes.

Caso não tenha o difusor, também é possível colocar no chão do box algumas gotinhas de óleo de essência de lavanda. O aroma vai se espalhar, trazendo uma sensação de calma e concentração.