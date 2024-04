Herança do pornô: forma como homem se masturba atrapalha orgasmo delas

Fale sobre o assunto

É difícil, mas também é necessário parar de se constranger ao falar sobre sexo, principalmente com o parceiro. No geral, quando acontece, o papo tende a ser superficial, porque as pessoas encontram dificuldade para se aprofundar nas questões que realmente importam. Agem de forma equivocada só para não ferir o ego do outro, o que é um verdadeiro tiro no pé. Sexo precisa ser um assunto natural.

Desacelere

Longe de isso significar transar menos, ok? A dica é reduzir o ritmo durante a relação. Penetre mais devagar para sair da ânsia do orgasmo. Curta o trajeto, não apenas o fim. Respire pra sentir cada movimento. Em suma, faça todos os movimentos de forma mais lenta: carinhos, beijos etc. Só o ato de se aquietar já vai fazer o casal sair do mesmo roteiro de sempre. É bem verdade que a mente vai ficar perdida, fora da zona de conforto, mas isso pode ser maravilhoso. Trazer sua verdade à tona é o mais excitante para o outro, acredite!

Olhe nos olhos

Sem expectativas, ao aceitarem a vulnerabilidade alheia antes de iniciar o sexo, olhem nos olhos um do outro. Afinal, o olhar é uma das formas mais poderosas de conexão. A sensação de ser observado com profundidade gera uma instabilidade positiva. É como se você fosse descoberto, despido, visto em sua essência. Dois dos principais ingredientes para um bom sexo é justamente a vulnerabilidade e a capacidade de estar presente — o que se consegue com essa prática.