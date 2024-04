Todos os assuntos nos levam ao debate do valor da vida da mulher

Ainda hoje, embora veja avanços aqui e ali, o trabalho de dar conta da criação dos filhos e da despedida dos pais permanece, em sua maioria, na conta do sexo feminino. E quando eu digo conta, isso é "zero" força de expressão.

O tempo que as minas dedicam aos seus - que, por questões óbvias não são só 'seus' - é um tempo subtraído de suas existências. Estamos falando de lazer, de produtividade, de sanidade. O tema 'economia de cuidados', supostamente caseiro, na verdade impacta o desenvolvimento do país, porque envolve saúde pública, violência de gênero e desigualdade de renda.

Lembrei de tudo isso quando vi o post da atriz Alessandra Negrini comentado uma notícia a respeito de uma noite em que havia saído para dançar com amigos. O texto, que falava que a atriz havia "se esbaldado de shortinho e barriga de fora", juntava em uma única frase uma mão de preconceitos, como machismo e etarismo. Afinal, não somos feitas para a diversão. E nossos corpos são julgados em absolutamente todas as circunstâncias.

Eu também poderia citar, para ficar nos acontecimentos da última semana, o comportamento do vencedor do BBB com a sua companheira, ou o raio-x de Brasil que se esconde no episódio do "Tio Paulo", que vivia sua velhice com uma sobrinha. A propósito, para quem não viu, recomendo o último Fantástico, que destrincha o que há por trás das imagens que, com razão, chocaram o país.

Será que misturei muito os assuntos? Ou será que podemos dizer que todos, absolutamente todos, tem em comum o valor da vida da mulher?