Não precisa mentir? 6 jeitos de dizer, sem magoar, que você ainda não gozou

4. Peça para ser tocada

O orgasmo do outro foi tão forte que não falta pique para seguir na transa? Deixe o crush no papel de coadjuvante enquanto você se masturba até se satisfazer. Ou seja, peça que ele faça carícias pelo seu corpo ou te toque em pontos estratégicos e zonas erógenas. O par vai entender que ainda não gozou e, se for uma pessoa bem legal, te ajudará a experimentar isso também.

5. Não pare

Se o seu par já atingiu o orgasmo e você ainda está no caminho, nada de parar no clímax dele. Certamente ele vai perceber que você ainda não chegou ao orgasmo, sem se magoar. É muito provável que a pessoa seguirá te acompanhando. Caso contrário, se decidir parar, adote a tática anterior e desloque-o à posição de assistente.

6. Fale às claras

Sinceridade é tudo num relacionamento, certo? Pois a mesma coisa tem de acontecer na cama. Se você prefere não dar sinais sutis de que ainda não gozou, opte por dizer abertamente que está com dificuldade em atingir o orgasmo e que gostaria que o par te ajudasse a chegar no clímax. Com uma informação clara e objetiva, acompanhada de um pedido de colaboração (e nunca cobrança ou como indireta de responsabilidade), juntos, podem encontrar o melhor caminho para o orgasmo dos dois.