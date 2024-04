Por que homem não geme no sexo? Vulnerabilidade e pornô explicam tabu

Apesar de o ato de "abafar os gemidos" ser a deixa para quando o casal quer uma rapidinha, mulheres descrevem que, mesmo com tesão, seus parceiros mantêm os olhos fechados — como se estivessem dormindo, ou não emitem nenhum som, ainda que atinjam o orgasmo.

Afinal, gemer é um tabu?

A postura durante o sexo depende do "estilo" de cada um na cama. No entanto, o fato de o homem não gemer pode ter a ver, entre outros fatores, com uma grande pressão da sociedade com relação à demonstração de sentimentos. Segurar o gemido é uma questão cultural masculina, que tem a ver com poder e com a dificuldade de mostrar vulnerabilidade.

Ou seja, gemer é uma forma de mostrar prazer e, em uma relação sexual destinada ao prazer do homem, o fato de ele mostrar que está gostando do que ela está fazendo pode ter a ver com a perda de poder. Isso passa pela vulnerabilidade de não querer se mostrar fraco.

Além do mais, gemer pode ser visto como 'algo feminino' e, nesse sentido, o homem entende que vai perder potência, perder masculinidade. A mesma lógica se aplica ao mito de que 'homem não nega fogo', por exemplo.

A pressão por exercer a masculinidade na hora do sexo pode ainda refletir em ansiedade de desempenho e na vontade de proporcionar uma experiência performática demais para a parceira, que fica "distante do sentir". Ele se esquece de verbalizar o que está sentindo, porque está mais preocupado em fazer a parceira obrigatoriamente gozar, o que constitui uma ditadura do orgasmo.