Na frente do espelho, como Billie Eilish, e mais 9 jeitos de gozar sozinha

Sentada e com calcinha

Sem tirar a calcinha, sente-se na cama e apoie as costas na parede ou na cabeceira. Abra as pernas e se masturbe por cima do pano. Esfregue toda a região com os dedos e quando estiver bem excitada, coloque os dedos por dentro da calcinha e comece a explorar a vulva, aumentando a velocidade do toque, até gozar.

Como Billie, de frente pro espelho

Escolha um espelho de corpo inteiro da casa e sente-se, nua, de frente para ele, sobre os joelhos, que devem estar afastados para você enxergar bem a vagina. Comece deslizando as mãos pelos seios, desça para cintura e chegue na genitália. Agora que você tem uma ótima visão dela, aproveite para conhecer e tocar cada canto.

Barriga para baixo e quadril para cima

Deite de barriga para baixo na cama, com o bumbum levemente empinado. Passe um dos braços por trás do corpo, entre as pernas, e alcance o clitóris. Faça movimentos com os dedos e também com o quadril. Se quiser aprimorar a sensação, aplique um lubrificante em toda a vagina e suavize o toque para curtir a região molhada.