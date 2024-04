De camisinha perdida a pênis quebrado: sexo pode gerar acidentes bizarros

Em outras palavras, o homem pode ter disfunção erétil. Entre as causas do priapismo estão o uso de drogas, sobretudo cocaína, e injeções intravenosas locais para tornar a ereção mais potente. Medicamentos do tipo Viagra ou Cialis não provocam a ereção prolongada, a não ser em alta dosagem e/ou combinados às injeções. Homens portadores de anemia falciforme têm predisposição ao priapismo porque os corpos cavernosos se enchem de sangue mais rápido, o que forma um sangue mais viscoso que não escoa. A principal forma de tratar o priapismo é esvaziar os corpos cavernosos a partir de uma punção.

Anel peniano que não sai

Feitos em silicone, os modelos mais vendidos por sex shops não oferecem ameaça alguma se usados com moderação. São uma forma divertida para ajudar a retardar a ejaculação e as mulheres ainda se beneficiam dos modelos com textura ou com um pequeno vibrador acoplado. Os de metal, porém, são muito perigosos; podendo levar ao priapismo e até à trombose. Esse tipo é mais adotado por quem curte práticas BDSM, mas não custa informar sobre o risco: o metal não é flexível, portanto, mais difícil de sair depois que o pênis ficar ereto. Ao "estrangular" o pênis, facilmente produz edemas e traumas e não deve ser usado por muito tempo.

Objetos "perdidos" no ânus

Não é algo incomum, não, sabia? Diferentemente da vagina, que conta com um fundo - o colo do útero, que dói se algo for pressionando muito forte contra ele -, o ânus, digamos, não tem um fim e exerce pressão negativo. Qualquer objeto introduzido lá pode ser sugado e levar a problemas sérios e com risco de morte, com perfuração intestinal. É por isso que muitos dos toys anais, como os plugues - apresentam uma borda de segurança para não se "perderem" no ânus.

Torcicolos, cãibras e joelhos ralados

Durante o orgasmo, homens e mulheres têm contrações musculares pelo corpo todo que podem, quando toda a sensação do clímax vai diminuindo (a chamada fase de resolução), resultar em pescoços meio imóveis e panturrilhas e pernas dormentes. Nada que uma boa massagem e/ou a aplicação de emplastros medicinais não amenizem. Para os joelhos ralados, resultado de algumas posições, uma pomada para assaduras de bebês pode funcionar.