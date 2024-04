Como funciona o sugador de clitóris? Tecnologia do 'melhor amigo' é curiosa

Apenas com água e sabão neutro. Não é preciso usar escova dentro do bocal nem hastes flexíveis de algodão, nenhum objeto é necessário para limpar por dentro do bocal, a corrente de água é suficiente para deixá-lo limpo. O ideal é guardá-lo bem seco em um local que também esteja bem higienizado e sem umidade.

Também é importante lembrar que ele não deve ser compartilhado com outras pessoas. Se quiser dividir a brincadeira, é melhor cada uma ter o seu brinquedo para evitar contaminação de possíveis doenças.

Ele pode machucar?

Como ele não entra em contato com o clitóris, é difícil que ele machuque o órgão. Mas é preciso posicioná-lo corretamente para evitar desconforto na hora de usar. Não tem posição correta para que ele funcione também, vai do gosto da pessoa, mas o indicado é que a região esteja bastante lubrificada para evitar pequenas lesões e assaduras que podem ser provocadas pelo atrito do brinquedo sobre a região íntima, já que a pele da área é muito fina.