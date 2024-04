Não é xixi! 5 coisas que você precisa saber sobre ejaculação feminina

A engenheira Mariana, 37, de Porto Alegre, descobriu que conseguia ejacular por volta dos 30 anos, mas isso já acontecia com ela desde a adolescência.

"No início, fiquei um pouco assustada, não sabia o que estava acontecendo, daí comecei a pesquisar o assunto, conversei com a minha ginecologista e descobri que, apesar de raro, aquilo era normal. E depois que começou a acontecer com frequência, e entendi o que era, eu comecei a ressignificar alguns episódios da minha adolescência. Mesmo quando eu não ejaculava, sempre fui muito lubrificada, sempre saiu muito líquido do meu corpo. Sempre tem uns caras que estranham, mas em geral eles piram, ficam loucos. A maioria nunca viu, e se empolga muito. Principalmente no oral! E agora eu também curto bastante isso em mim", disse.

Segundo ela, um de seus parceiros chegou a alegar que a "ejaculação" seria xixi. Porém, não se trata de urina. Cerca de 2% das mulheres expelem esse líquido durante o orgasmo — mesmo que não saibam, ao certo, se isso pode ser chamado de ejaculação feminina.