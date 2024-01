Fabiana Karla sobre limite para piadas: 'Não acredito no humor que fere'

Universa: Você sempre foi engraçada e teve essa habilidade para o humor?

Fabiana Karla: Sempre tive muita gente engraçada ao meu redor. Sou do Nordeste, onde as pessoas são assim. Se você chegar no aeroporto do Recife e pegar um táxi, por exemplo, vai acabar rindo do jeito engraçado ou turrão do motorista.

Na minha família rola piada toda hora. Eu era muito tímida e arte foi me salvando, me libertando. Descobri que fazer os outros rirem era legal, afinal, eu também adorava rir.

Inclusive, tenho o riso frouxo, não aguentaria ficar um minuto em "LOL: Se Rir, Já Era!". Seria eliminada. O brasileiro tem isso: de rir de si mesmo, sabe? Sempre fiz esse exercício. Sou dona da minha piada e posso dar risada de mim mesma.

Você é a amiga engraçada da turma? Aquela que procuram quando precisam relaxar e conversar?

Eu preservo minhas amizades de longa data e temos grupos no WhatsApp. No Recife, fui encontrar minhas amigas depois da pré-estreia do meu filme, "O Primeiro Natal do Mundo", que foi lançado no Prime Vídeo em dezembro. Começamos a fazer fotos no meio da praça, por conta da decoração de Natal. Brincamos como crianças ali.

Sou uma amiga confidente, que faz graça, mas que também dá apoio. É uma via de mão dupla, também tenho meus momentos. O cansaço, às vezes, me pega. É normal. E esses pequenos pesos eu divido com as minhas amigas.

Fabiana Karla no filme 'O Primeiro Natal do Mundo' Imagem: Divulgação

É difícil administrar essa expectativa de que você precisa estar sempre feliz, principalmente com os fãs?

Olha, só não estou feliz se estiver doente, porque sou bem dada [risos]. Adoro falar com as pessoas, minha matéria-prima é o povo. Gosto de ouvir, olhar, falar... Adoro dar atenção. Agora, quando estou com sono fico que nem criança chata.