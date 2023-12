Naiara denuncia ex por controle de dinheiro: o que é violência patrimonial

A artista já teria feito um BO contra o ex por agressão física e verbal em julho deste ano, mas eles seguiram próximos, por serem sócios da mesma empresa.

Rafael levou equipamentos de show de Naiara, sem autorização da cantora. A sertaneja afirmou ter recebido uma mensagem do empresário, dizendo que, se quisesse usar os equipamentos, teria de alugá-los. Ele ainda ameaçou "acabar com a carreira dela".

Ela ainda diz ter vídeos da agressão do ex e afirma e ele fez um seguro de vida em seu nome, e que teme pela vida.

Rafael "assume seus erros enquanto marido" de Naiara, mas diz receber com estranheza as acusações. Em nota ao colunista Lucas Pasin, de Splash, ele declarou que "respeita e acolhe as decisões da justiça e espera que através do diálogo possamos construir um consenso e esclarecer eventuais dúvidas e divergências."

*Com informações de reportagem publicada em 2 de agosto de 2020, em Universa